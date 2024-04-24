В Санкт-Петербурге школьник попал в больницу после аварии с электросамокатом

В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик оказался в больнице после того, как его сбил неизвестный на электросамокате. Об этом сообщает портал «78.ru».

ДТП произошло на проспекте Энгельса в Выборгском районе города. Самокатчик сбил ребенка и уехал с места аварии. Прохожие вызвали скорую помощь.

Пострадавшего госпитализировали, медики диагностировали у мальчика разрыв селезенки.

О происшествии сообщили в правоохранительные органы, виновника разыскивает полиция.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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