В Санкт-Петербурге школьник попал в больницу после аварии с электросамокатом

В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик оказался в больнице после того, как его сбил неизвестный на электросамокате. Об этом сообщает портал «78.ru».
ДТП произошло на проспекте Энгельса в Выборгском районе города. Самокатчик сбил ребенка и уехал с места аварии. Прохожие вызвали скорую помощь.
Пострадавшего госпитализировали, медики диагностировали у мальчика разрыв селезенки.
О происшествии сообщили в правоохранительные органы, виновника разыскивает полиция.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»