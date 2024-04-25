В порту Мурманска обнаружили авиабомбу весом 500 кг

В порту Мурманска эвакуировали сотрудников порта из-за обнаружения взрывоопасного предмета. Об этом сообщает пресс-служба Мурманского морского торгового порта.

Авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили во время проведения земляных работ на территории грузового района Мурманского порта. Работу гавани пришлось частично приостановить, сотрудников эвакуировали.

Для обезвреживания бомбы на место прибыли сотрудники группы разминирования Невского спасательного центра МЧС России из Санкт-Петербурга.

Снаряд весом 500 кг погрузили на автомобиль для специальной перевозки. Затем боеприпас вывезут на полигон и утилизируют.

Мурманск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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