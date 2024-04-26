В Санкт-Петербурге полицейский застрелил мужчину, ранившего его коллегу

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в полицейского и был убит его напарником. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

К медикам обратилась женщина, она заявила, что ее 42-летний сын принял 100 таблеток от эпилепсии. Для обеспечения безопасности врачи вызвали сотрудников полиции.

«Когда медики попытались вывести мужчину из квартиры, чтобы отвезти в больницу, он из-под одежды достал пистолет и выстрелил в полицейского, попав ему в плечо. В ответ второй полицейский, в соответствии с законом «О полиции», применил табельное оружие и выстрелил в сторону вооруженного мужчины», – говорится в сообщении.

В результате полученного ранения нападавший скончался. Пострадавший сотрудник полиции был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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