В Петербурге школьница попала в реанимацию из-за таблеток для похудения

В Санкт-Петербурге школьница выпила таблетки для похудения и попала в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

По словам источника, 13-летняя девочка купила таблетки для похудения и приняла сразу несколько штук, чтобы ускорить процесс. В результате школьница превысила рекомендуемую дозировку и почувствовала недомогание.

Самочувствие девочки ухудшалось, ей вызвали скорую. Медики госпитализировали пострадавшую в детскую больницу Филатова.

В настоящее время школьница находится в реанимации, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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