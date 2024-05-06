Под Калининградом ввели режим ЧС из-за разминирования баржи с боеприпасами

Режим чрезвычайной ситуации ввели на одном из морских участков в Балтийске под Калининградом. Там разминируют баржу с боеприпасами времен войны.

«В Балтийске возобновились работы по разминированию затонувшей баржи. До 7 июня в месте затопления на внешнем рейде порта Балтийска в одном километре от берега напротив Гвардейского бульвара начал действовать режим чрезвычайной ситуации», – говорится в сообщении администрация городского округа.

К разминированию привлекли 15 водолазов центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Охрану территории будут осуществлять сотрудники полиции и Росгвардии. Рыбаков и отдыхающих в радиусе 1 километра от места проведения работ по подъему боеприпасов будут информировать патрули. Снаряды вывезут на полигон Хмелевка для последующей утилизации.

Немецкая баржа затонула, предположительно, весной 1945 года. На ее борту находятся тысячи взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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