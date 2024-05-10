В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку, есть погибшие

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус съехал с дороги и упал в реку. По последним данным, погибли три человека. Об этом сообщает МЧС РФ.

ДТП произошло на повороте с Большой Морской улицы. Водитель автобуса не справился с управлением, машина пробила ограждение Поцелуева моста и упала в реку Мойку.

Несколько пассажиров смогли выбраться из воды самостоятельно. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Всего в спасательных работах было задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники.

«Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии клинической смерти. К сожалению, три человека скончались», – уточнили в МЧС. Автобус вытащили из воды с помощью тяжелой техники.

По факту гибели людей возбудили уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), а также ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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