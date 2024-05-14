Мужчина без гражданства пытался ввести в РФ из Эстонии подводный беспилотник

Российские таможенники пресекли ввоз из Эстонии подводного беспилотника. Владельцу дрона грозит штраф и конфискация устройства.

Как сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС), 50-летний мужчина без гражданства не задекларировал китайский беспилотник Chasing M2 с широкоугольной камерой. Владелец пояснил, что собирался привезти аппарат в Санкт-Петербург и продать его.

Уточняется, что устройство, согласно маркировке, представляет собой профессиональный подводный дрон.

«Возбуждено административное дело по факту недекларирования», – говорится в сообщении. Нарушителю грозит штраф, а также конфискация подводного беспилотника.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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