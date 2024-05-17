Полиция Петербурга за три дня рейда изъяла более 5,5 тысячи электросамокатов

В Санкт-Петербурге полицейские изъяли более 5,5 тысячи электросамокатов кикшеринговых компаний. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Рейд начался в ночь на 14 мая по личному поручению начальника петербургского главка Романа Плугина. Три дня в мероприятиях участвовала полиция всех районов города и ближайшего района Ленобласти – Всеволожского.

В общей сложности за эти дни полицейские изъяли более 5,5 тысячи электросамокатов, которые были припаркованы с нарушением правил. По выявленным фактам возбуждены административные дела по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка).

«Изъятые транспортные средства помещены на склад временного хранения и будут изучены экспертами ГУ МВД России на предмет их технического состояния и безопасности использования», – говорится в сообщении.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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