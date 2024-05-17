В России арестованы активы «ЮниКредит Банк»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на часть активов и счетов АО «ЮниКредит Банк» и UniCredit Bank AG (Мюнхен), передает РБК со ссылкой на данные электронной картотеки суда.

Как уточняется, под арест попали активы на сумму €462,6 млн, решение принято по иску компании «РусХимАльянс» (учреждена «Газпромом» и «РусГазДобычей»).

Иск на сумму 45,7 млрд рублей компания подала в суд в августе 2023 года. До этого «РусХимАльянс» также обратился в суд с претензиями к немецким банкам Deutsche Bank и Commerzbank. Все три кредитных учреждения выступили поручителями по EPC-контракту на проектирование, закупки и строительство, заключенному в 2021 году немецкой Linde и турецкой Renaissance Heavy Industries с «Газпромом» и его партнерами по комплексу в Усть-Луге.

Санкт-Петербург, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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