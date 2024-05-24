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Пятница, 24 мая 2024, 13:25 мск

Новости Северо-Запад

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В Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода

В Санкт-Петербурге столкнулись два прогулочных теплохода. По факту инцидента на воде проводится проверка.

Столкновение произошло минувшей ночью в районе Благовещенского моста. Во время туристической прогулки по Неве один теплоход при развороте задел другое судно, из-за чего оно врезалось в опору моста.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет. Оба судна получили повреждения. Целостность моста нарушена не была.

По факту инцидента проводится проверка. Капитаны теплоходов прошли медосвидетельствование, которое не показало наличие опьянения.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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