В Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода

В Санкт-Петербурге столкнулись два прогулочных теплохода. По факту инцидента на воде проводится проверка.

Столкновение произошло минувшей ночью в районе Благовещенского моста. Во время туристической прогулки по Неве один теплоход при развороте задел другое судно, из-за чего оно врезалось в опору моста.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет. Оба судна получили повреждения. Целостность моста нарушена не была.

По факту инцидента проводится проверка. Капитаны теплоходов прошли медосвидетельствование, которое не показало наличие опьянения.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube