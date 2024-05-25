В Карелии 17 зданий загорелись после падения столба ЛЭП из-за ветра

В Карелии произошел крупный пожар из-за упавшего электрического столба. По последним данным, пострадавших нет. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Александр Чепик.

ЧП случилось накануне в селе Гридино. От сильного ветра упал столб электропередачи.

«В результате короткого замыкания произошло возгорание травы, в результате шквалистого ветра огонь быстро перекинулся сначала на хозяйственные постройки, потом на жилые дома. Пострадало 17 объектов, из них 15 домов, здание администрации, здание клуба», – рассказал Чепик.

По его словам, большинство домов использовались в качестве дач, только два из них были жилыми. Две семьи в настоящее время находятся у родственников.

Пожар удалось локализовать к ночи. В результате никто не пострадал.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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