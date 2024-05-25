В Санкт-Петербурге ликвидировали стрелявшего в полицейских мужчину

В Санкт-Петербурге правоохранители ликвидировали мужчину, который открыл огонь по полицейским. Об этом сообщили в Росгвардии.

Сотрудники полиции приехали к дому на Народной улице после сообщений о стрельбе. Находившийся в квартире мужчина открыл огонь. В результате один полицейский получил ранения.

Жильцов дома эвакуировали. Несколько часов переговоров с преступником, который забаррикадировался в квартире, результатов не дали. На место прибыли бойцы спецназа Росгвардии, было принято решение о штурме.

«В ходе задержания подозреваемый оказал вооруженное сопротивление. Сотрудники СОБР в соответствии с законодательством применили табельное оружие и специальные средства. Злоумышленник нейтрализован. Среди правоохранителей пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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