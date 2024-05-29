В Петербурге восьмиклассник скончался, надышавшись газом из баллона

В Санкт-Петербурге проводят проверку по факту смерти подростка, который надышался газом из баллончика. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным правоохранительных органов, ученик восьмого класса отправился на прогулку с приятелями. Подростки курили сигареты и вейпы, а затем решили подышать газом из баллонов для заправки зажигалок.

Одному из мальчиков стало плохо, он потерял сознание. Друзья принесли его к подъезду дома по Санкт-Петербургскому шоссе в поселке Стрельна. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

По факту гибели подростка проводится проверка. Экспертиза установит причины смерти.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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