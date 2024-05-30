Жители Санкт-Петербурга вынесли в лес мумию пенсионера, чтобы продать его квартиру

В Санкт-Петербурге полиция раскрыла дело о мумифицированном теле мужчины, которое было найдено в лесу. Подозреваемые вынесли труп из квартиры и пытались присвоить жилье покойника. Об этом сообщает региональный главк МВД РФ.

Хоккейную сумку, где в полиэтиленовом пакете находилось мумифицированное тело неизвестного мужчины, нашли в начале марта в лесу в районе поселка Симагино Выборгского района Ленобласти. Признаков насилия на трупе не нашли, однако следователи возбудили уголовное дело об убийстве с учетом обстоятельств обнаружения тела.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального управления уголовного розыска были установлены и задержаны двое жителей Петербурга, 35 и 43 лет, неработающий и начальник склада, имеющие отношение к данному происшествию», – говорится в сообщении.

Установлено, что один из подозреваемых получил жалобу от знакомого на трупный запах из соседней квартиры. Мужчина вскрыл дверь и обнаружил мумифицированное тело одинокого пенсионера, который скончался несколько месяцев назад. Тогда он решил спрятать труп, чтобы завладеть недвижимостью.

«Злоумышленники упаковали тело в специально купленную для этого в интернет-магазине хоккейную сумку, вывезли в Выборгский район Ленобласти и бросили в лесу недалеко от поселка Симагино. Более молодой соучастник получил за это 50 000 рублей, а автор аферы планировал переоформить квартиру с целью дальнейшей продажи, однако не успел это сделать», – сообщили в полиции.

В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей. Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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