В Царском Селе перевернулся понтон с людьми, один человек погиб

В Екатерининском парке в Царском Селе произошло ЧП на воде. По предварительным данным, погиб один человек.
Инцидент произошел в Большом пруду. Люди перебирались с острова на берег, они готовились к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, передает телеграм-канал «112».
Когда понтон перевернулся, все оказались в воде, одного человека спасти не удалось.
По предварительной версии, причиной трагедии стал перегруз. На понтон, рассчитанный на 12 человек, уместили 16 пассажиров и оборудование.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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