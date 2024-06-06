В Царском Селе перевернулся понтон с людьми, один человек погиб

В Екатерининском парке в Царском Селе произошло ЧП на воде. По предварительным данным, погиб один человек.

Инцидент произошел в Большом пруду. Люди перебирались с острова на берег, они готовились к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, передает телеграм-канал «112».

Когда понтон перевернулся, все оказались в воде, одного человека спасти не удалось.

По предварительной версии, причиной трагедии стал перегруз. На понтон, рассчитанный на 12 человек, уместили 16 пассажиров и оборудование.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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