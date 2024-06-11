В Мурманской области самолет приземлился на дорогу

В Мурманской области самолет совершил аварийную посадку на дорогу. В результате проишествия пострадавших нет. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Самолет приземлился на автомобильной дороге Кола-Лотта. На борту находилось два члена экипажа. Воздушное судно не получило повреждений, потерпевших нет.
По предварительным данным, причиной стал отказ двигателя.
«Следователями организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», – говорится в сообщении.
Мурманск, Зоя Осколкова
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