В Санкт-Петербурге при столкновении катера и гидроцикла пострадал человек

В Санкт-Петербурге столкнулись катер и гидроцикл. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел на реке Малая Невка. Пострадал водитель гидроцикла, ему оказали помощь медики.

Причины аварии устанавливаются.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, при наличии оснований примет меры», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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