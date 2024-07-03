В Санкт-Петербурге при столкновении катера и гидроцикла пострадал человек

В Санкт-Петербурге столкнулись катер и гидроцикл. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.
Инцидент произошел на реке Малая Невка. Пострадал водитель гидроцикла, ему оказали помощь медики.
Причины аварии устанавливаются.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, при наличии оснований примет меры», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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