В Петербурге умер оставленный матерью без присмотра четырехмесячный ребенок

В Санкт-Петербурге мать оставила свою четырехмесячную дочь дома одну. В результате ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело.

Как установили следователи, 2 июля родители на несколько часов ушли из квартиры, оставив младенца одного. Когда взрослые вернулись, девочка не дышала. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть ребенка.

Следствием установлено, что семья состояла на профилактических учетах. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«В ходе расследования уголовного дела действиям родителей и должностных лиц территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и иных органов профилактики будет дана правовая оценка», – отметили в СКР.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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