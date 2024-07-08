В Коми девочку убило упавшей мемориальной плитой

В Коми семилетняя девочка получила смертельную травму в результате падения мемориальной плиты памятника. Возбуждено дело о халатности.

Как сообщили в региональном управлении СКР, трагедия произошла в одном из населенных пунктов Прилузского района. «Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что памятник погибшим во время Великой Отечественной войны установили на средства, собранные местными жителями в рамках народного проекта в сфере благоустройства с субсидированием из республиканского бюджета. Как считают следователи, при установке мемориала «ответственные лица администрации сельского поселения ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по осуществлению контроля за соблюдением требований безопасности, что привело к тяжким последствиям».

Уголовное дело возбуждено по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В рамках расследования назначена судебно-медицинская и строительная экспертизы, изъята необходимая документация, также допрашиваются свидетели и очевидцы.

Сыктывкар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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