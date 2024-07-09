В Калининграде задержали ректора Балтийского федерального университета

Ректор Балтийского федерального университета Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина задержаны по подозрению в растрате.

«Информацию о задержании ректора БФУ имени И. Канта А. А. Федорова подтверждаем. За комментариями по вопросу следственных действий в его отношении просим обращаться в правоохранительные органы», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе БФУ.

В вузе добавили, что все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме. Министерство науки и высшего образования в скором времени назначит временно исполняющего обязанности ректора.

Позже стало известно, что Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина стали фигурантами уголовного дела о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

«По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 млн рублей», – говорится в сообщении регионального управления СКР.

Отмечается, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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