В Санкт-Петербурге на Неве столкнулись два судна

Два судна столкнулись в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Инцидент произошел во время экскурсионной прогулки. Судно, на борту которого находились десять детей с сопровождающим, заглохло. К нему на помощь поспешил катер, находившийся неподалеку.
В момент подвязки судна для буксировки оно навалилось на катер. В результате было повреждено остекление. По последним данным, никто из пассажиров не пострадал.
Проводится проверка, следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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