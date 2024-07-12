В Санкт-Петербурге на Неве столкнулись два судна

Два судна столкнулись в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел во время экскурсионной прогулки. Судно, на борту которого находились десять детей с сопровождающим, заглохло. К нему на помощь поспешил катер, находившийся неподалеку.

В момент подвязки судна для буксировки оно навалилось на катер. В результате было повреждено остекление. По последним данным, никто из пассажиров не пострадал.

Проводится проверка, следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube