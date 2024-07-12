В Санкт-Петербурге семиклассник расстрелял окна школы из пневматики

В Санкт-Петербурге ученик открыл стрельбу из пневматического пистолета по окнам школы. Хулигана вычислили и задержали. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел на Шуваловском проспекте. Завхоз школы обратился в полицию и рассказал, что неизвестный стрелял по окнам учебного заведения. На стеклах обнаружили сколы. Пострадавших нет.

«Полицейскими была установлена причастность к данному преступлению одного из учащихся, 14-летнего ученика седьмого класса. Семиклассник произвел по окнам школы несколько выстрелов из пневматического пистолета», – говорится в сообщении.

Подростка доставили в отдел полиции, где допросили и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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