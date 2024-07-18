В Санкт-Петербурге два человека пострадали при падении лифта

В Санкт-Петербурге два человека получили травмы в упавшем лифте. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Инцидент произошел во время ремонтных работ в здании на проспекте Энгельса. В грузовом лифте находились двое мужчин, когда кабина сорвалась с высоты около пяти метров.
Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. У одного из пациентов диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда. Тем временем, в СКР возбудили уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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