В Финляндии круизная компания продает свои суда из-за отсутствия туристов

Финская круизная компания Vip Cruise, которая специализировалась на путешествиях на востоке страны, продаст свои пароходы из-за отсутствия туристов. Об этом сообщают местные СМИ.

«К сожалению, туристические реалии нашей экономики и меняющиеся условия рынка вынуждают нас искать новых владельцев для наших судов», – говорится в заявлении компании.

Четыре парохода будут проданы по окончании летнего сезона. В руководстве компании заявили, что уже есть заинтересованные покупатели из Швеции. В Vip Cruise надеются, что будущие владельцы судов сохранят традицию круизных прогулок в Савонлинне по озерной системе Саймы.

Ранее Финляндия в одностороннем порядке закрыла границу с Россией из-за якобы неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, прибывающих с российской территории. Финский премьер Петтери Орпо обратился за помощью к ЕС и попросил выделить финансирование регионам, расположенным у закрытой границы.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube