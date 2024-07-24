В Санкт-Петербурге задержали школьника за поджог вышки сотовой связи

В Санкт-Петербурге задержали 14-летнего подростка, который поджег вышку сотовой связи. Об этом сообщает портал «78.ru».

Пожар произошел на базовой станции мобильного оператора в Кудрово. Злоумышленник облил корпус станции горючей жидкостью и поджег ее. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Правоохранители установили, что поджог совершил 14-летний уроженец Мурманска, живущий в Петербурге. Дома у подростка обнаружили вещи, доказывающие его вину.

В настоящее время оперативники устанавливают причастность юноши к другим подобным преступлениям, его мотивы устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube