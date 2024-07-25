В Санкт-Петербурге 24 ребенка отравились в детском лагере

В Санкт-Петербурге в детском лагере произошло массовое отравление. Специалисты провели полную дезинфекцию, детей после оказания медицинской помощи отправили домой.

Инцидент произошел в детском лагере «Солнечный». В общей сложности отравились 24 ребенка.

В лагере провели полную дезинфекцию пищеблока, стен и туалетов, а также обработку мебели и постельных принадлежностей.

После проведенных мероприятий по дезинфекции лагерь продолжает работать, а отравившиеся дети были отправлены домой.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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