В детском саду в Санкт-Петербурге отравились 26 малышей

В Санкт-Петербурге произошла вспышка кишечной инфекции в детском саду. По предварительным данным, заболели 26 детей, восьмерых госпитализировали.

Как сообщает управление Роспотребнадзора, очаг острой кишечной инфекции выявлен в частном детском саду «Дельфин» и в одноименном гуманитарно-социальном детском фонде (ГСДФ). «На 25 июля 2024 года зарегистрировано 26 случаев кишечной инфекции, госпитализированы восемь детей», – говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В частности, сотрудники не проводили уборку и дезинфекцию, а постельное белье не стирали.

Компания, которая занималась организацией питания детей, не соблюдала ни сроки годности продуктов, ни условия их хранения и транспортировки. Также у продукции не было документов о соответствии установленным требованиям. В пробах, взятых в пищеблоке, выявлена сальмонелла. Управлением забракована и снята с реализации пищевая продукция общим объемом 363 712 килограммов.

Частному детскому саду и фонду «Дельфин» грозит приостановка деятельности.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube