В Карелии автомобиль вылетел на остановку и сбил двух человек

В Петрозаводске автомобиль задел попутную машину и вылетел на остановку общественного транспорта. В результате пострадали не менее двух человек.

Инцидент произошел на Лососинском шоссе. Водитель Infiniti задел попутную Škoda Fabia, после чего его автомобиль вынесло с проезжей части на остановку.

В этот момент пассажиры выходили из троллейбуса. От удара людей отбросило на газон. По предварительным данным, два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте аварии находятся медики и правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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