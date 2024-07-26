В Карелии автомобиль вылетел на остановку и сбил двух человек

В Петрозаводске автомобиль задел попутную машину и вылетел на остановку общественного транспорта. В результате пострадали не менее двух человек.
Инцидент произошел на Лососинском шоссе. Водитель Infiniti задел попутную Škoda Fabia, после чего его автомобиль вынесло с проезжей части на остановку.
В этот момент пассажиры выходили из троллейбуса. От удара людей отбросило на газон. По предварительным данным, два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.
На месте аварии находятся медики и правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
Петрозаводск, Зоя Осколкова
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