В Санкт-Петербурге с августа запретят парковку самокатов в центре города

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил на совещании с членами городского правительства с августа запретить парковку самокатов и других средств индивидуальной мобильности в центре города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Северной столицы.

Эта мера коснется Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов. «С 1 августа парковка средств индивидуальной мобильности в центре города должна быть запрещена», – подчеркнул губернатор.

Беглов напомнил, что в день проведения военно-морского парада в честь ВМФ России в городе был введен запрет на передвижение по центру города на самокатах. По его словам, ранее ограничения для самокатов также вводились на время проведения Петербургского международного экономического форума, Военно-морского салона и праздника «Алые паруса».

«Положительный эффект был отмечен жителями и гостями города. Считаю необходимым ввести ограничения на постоянной основе. Прошу комитет по транспорту до 1 августа обеспечить введение этой меры в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах», – сказал губернатор. Руководитель города добавил, что в выходные услышал много нареканий от петербуржцев и гостей города на хаотичную парковку, которая создает препятствия для пешеходов.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Яндекс Go», решение о запрете парковки самокатов в центре Петербурга было принято совместно городскими властями и операторами кикшеринга. С 1 августа через транзитную зону можно будет проехать на самокате, но нельзя завершить там поездку, отметили в компании.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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