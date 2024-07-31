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Среда, 31 июля 2024, 16:44 мск

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Из канала в Санкт-Петербурге достали минометную мину времен ВОВ

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге обнаружили и обезвредили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Минометную мину обнаружили на дне Зимней канавки во время планового профилактического осмотра каналов и рек Петербурга водолазами СОБР и взвода катеров специальной моторизованной воинской части Северо-Западного округа Росгвардии.

На место прибыла группа разминирования ОМОН «Бастион» Главного управления Росгвардии. Экипажи на катерах транспортного ОМОН «Балтика» обеспечивали перекрытие судоходства на участке реки Мойки.

Взрывотехники-водолазы изъяли боеприпас из воды, после чего мину вывезли на специализированный полигон для уничтожения.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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