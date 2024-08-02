Прокуроры выясняют, почему на Невском на 8 см просел асфальт

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге на восемь см просел асфальт, и образовалась колея. Об этом сообщает прокуратура города. По данным надзорного органа, для установления причин явления будет организована проверка.

«Прокуратура Центрального района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что дорожное покрытие Невского проспекта имеет дефекты – колеи глубиной до 8 см и просадки полотна», – говорится в сообщении.

Ненадлежащее состояние дорожного покрытия в центре города также выявлено на Кирочной, Фонтанной, Фурштатской, Ярославской и Пятой Советской улицах, на Кузнечном, Виленском и Басковом переулках, уточняют в надзорном ведомстве.

В адрес профильного госучреждения «Центральное управление региональных дорог и благоустройства» внесено представление прокуратуры об устранении нарушений.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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