В Ладожском озере сел на мель теплоход с пассажирами

В акватории Ладожского озера сел на мель теплоход «К.А. Тимирязев». Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Теплоход со 170 пассажирами и 47 членами экипажа на борту направлялся с острова Валаам в Санкт-Петербург. Судно уклонилось от курса в районе острова Коневец и село на мель.

В надзорном ведомстве отметили, что пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и повреждения корпуса теплохода не наблюдается. В настоящее время предпринимаются меры для снятия судна с мели.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшедшего, исполнение законодательства о безопасности судоходства и соблюдение прав пассажиров.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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