Житель Калининграда напал с молотком на 101-летнюю соседку

Житель Калининграда вооружился молотком и напал на свою 101-летнюю соседку. Женщина оказалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
41-летний злоумышленник с молотком в руках ворвался в квартиру, где напал на 101-летнюю хозяйку и социального работника, которая в это время посещала свою подопечную. «Потерпевшая, которая получила многочисленные травмы головы, в настоящее время находится в медицинском учреждении», – говорится в сообщении.
Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину и поместили в специализированное медицинское учреждение. Отмечается, что в момент нападения он, предположительно, был под воздействием медикаментов.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Калининград, Зоя Осколкова
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