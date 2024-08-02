Житель Калининграда напал с молотком на 101-летнюю соседку

Житель Калининграда вооружился молотком и напал на свою 101-летнюю соседку. Женщина оказалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

41-летний злоумышленник с молотком в руках ворвался в квартиру, где напал на 101-летнюю хозяйку и социального работника, которая в это время посещала свою подопечную. «Потерпевшая, которая получила многочисленные травмы головы, в настоящее время находится в медицинском учреждении», – говорится в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину и поместили в специализированное медицинское учреждение. Отмечается, что в момент нападения он, предположительно, был под воздействием медикаментов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Калининград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube