В летнем лагере под Калининградом отравились более 30 детей

В Калининградской области более 30 детей заболели кишечной инфекцией в летнем лагере. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Вспышка заболевания зафиксирована в детском лагере «Огонек» города Светлогорска. «Общее количество пострадавших – 32 человека. Госпитализированы пять человек. Заболевание протекает преимущественно в легкой форме. Состоянию детей ничего не угрожает», – говорится в сообщении.
Специалисты надзорного ведомства взяли пробы воды, продуктов питания, готовой пищевой продукции, обследованы сотрудники и заболевшие дети. Смену в лагере досрочно приостановили. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Кроме того, региональное управление СКР организовало доследственную проверку по факту отравления детей.
Калининград, Зоя Осколкова
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