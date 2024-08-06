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Вторник, 6 августа 2024, 14:05 мск

Новости Северо-Запад

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В Ленинградской области два человека пострадали в аварии с лошадью

В Ленинградской области автомобиль столкнулся с лошадью. В результате два человека пострадали, животное погибло. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Авария произошла на 21-м километре Южного полукольца. Лошадь под управлением наездницы двигалась в попутном направлении с транспортным потоком.

«В результате ДТП наездница и пассажир автомобиля в тяжелом состоянии госпитализированы. Животное от полученных травм погибло», – говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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