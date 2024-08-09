В Петербурге пьяная компания угнала понтон и врезалась на нем в опору моста

В Санкт-Петербурге несколько мужчин угнали понтон и поехали кататься по Неве, а затем врезались в опору моста. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Несколько друзей отмечали день рождения, гуляя по набережной и употребляя спиртные напитки. В какой-то момент они заметили пришвартованный понтон и решили угнать его. Плавание закончилось столкновением с одной из опор Литейного моста. Понтон застрял в узком пролете.
Двое мужчин смогли самостоятельно сойти на берег, остальным потребовалась помощь сотрудников экстренных служб.
Всех виновников происшествия доставили в отделение полиции для освидетельствования. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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