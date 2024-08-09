В Санкт-Петербурге обнаружили арсенал с оружием и украинской формой

В квартире в Санкт-Петербурге обнаружили оружие и украинскую военную форму. Об этом сообщает портал «78.ru».
Правоохранительные органы проводили обыски в рамках уголовного дела о незаконном обороте оружия. В квартире, расположенной на Кадетской линии Васильевского острова, нашли около 20 единиц боевого вооружения.
В частности, силовики изъяли 14 автоматов и шесть гранат в разобранном виде. Также в тайнике находился пулемет.
Отмечается, что на схрон удалось выйти в ходе расследования дела о незаконном обороте оружия, связанного с «украинским следом».
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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