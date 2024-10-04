Масштабный рейд рынке в Петербурге: более 150 человек доставлены в военкомат

В Санкт-Петербурге на территории Сенного рынка и Апраксина Двора силовики провели масштабный рейд по нарушениям миграционного законодательства.
После проверки более 600 работников, в том числе иностранных граждан, было выявлено порядка 60 человек, совершивших административные правонарушения, а также не вставших на воинский учет либо нарушивших миграционное законодательство.
Как сообщила пресс-служба Росгвардии, более 150 человек доставлены в военкомат для принятия решения о постановке на воинский учет.
Санкт-Петербург, Светлана Антонова
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