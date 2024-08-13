Двое подростков подожгли поезд под Вологдой

В Вологодской области задержали 16-летних подростков за поджог на железной дороге. Об этом сообщает телеканал «78.ru».

Юноши получили задание от украинского куратора через мессенджер. Он велел им поджечь состав, следовавший из Санкт-Петербурга.

Подростки пришли ночью на станцию Бабаево, разбили форточку кабины электровоза, залили горючую жидкость и подожгли, а затем скрылись с места преступления.

К месту происшествия был направлен пожарный поезд со станции Бабаево. Возгорание ликвидировали. Пострадавших нет. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Выяснилось, что за поджог им пообещали 100 тысяч рублей. Теперь им грозит лишение свободы по статье об организации теракта.

Вологда, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube