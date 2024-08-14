В Санкт-Петербурге столкнулись три туристических теплохода

В Санкт-Петербурге произошло ЧП на воде с участием трех теплоходов. Об этом сообщает транспортная прокуратура.

Столкновение произошло на Неве возле Английской набережной. Теплоход «Гардемарин», сдавая задним ходом, сначала задел судно «Фонтанка-1», а затем врезался в «Переяслав».

В результате два судна получили повреждения: у одного сломана кормовая часть, а у второго выбиты два боковых стекла. Отмечается, что пострадавших и разлива нефтепродуктов в результате ЧП нет.

Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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