В Санкт-Петербурге столкнулись три туристических теплохода

В Санкт-Петербурге произошло ЧП на воде с участием трех теплоходов. Об этом сообщает транспортная прокуратура.
Столкновение произошло на Неве возле Английской набережной. Теплоход «Гардемарин», сдавая задним ходом, сначала задел судно «Фонтанка-1», а затем врезался в «Переяслав».
В результате два судна получили повреждения: у одного сломана кормовая часть, а у второго выбиты два боковых стекла. Отмечается, что пострадавших и разлива нефтепродуктов в результате ЧП нет.
Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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