В Санкт-Петербурге младенец отравился средством от тараканов

В Санкт-Петербурге годовалый малыш попал в больницу с отравлением. Он проглотил средство от тараканов.
Инцидент произошел в Красногвардейском районе города. Малыш находился в гостях с родителями. Взрослые отвлеклись, а ребенок в этот момент съел таблетку, предназначенную для борьбы с насекомыми.
Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу имени Филатова. Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое.
Кроме того, зафиксирован еще один случай отравления таблетками. Четырехлетняя девочка съела лекарство от давления своей бабушки. Малышка находится в реанимации.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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