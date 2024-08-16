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Пятница, 16 августа 2024, 14:26 мск

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В Санкт-Петербурге младенец отравился средством от тараканов

Фото: pixobay

В Санкт-Петербурге годовалый малыш попал в больницу с отравлением. Он проглотил средство от тараканов.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе города. Малыш находился в гостях с родителями. Взрослые отвлеклись, а ребенок в этот момент съел таблетку, предназначенную для борьбы с насекомыми.

Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу имени Филатова. Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое.

Кроме того, зафиксирован еще один случай отравления таблетками. Четырехлетняя девочка съела лекарство от давления своей бабушки. Малышка находится в реанимации.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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