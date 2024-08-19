В Литве перевернулся направлявшийся в Калининград автобус с пассажирами

В Литве съехал с дороги и перевернулся автобус, направлявшийся в Калининград. Об этом сообщает портал Delfi.

Авария произошла неподалеку от деревни Жигеняй в Шакяйском районе Литвы. Автобус принадлежит перевозчику Ecolines.

В момент ДТП в салоне находились 47 человек. Спасатели применили специнструмент, чтобы деблокировать пассажиров. 26 человек получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

На месте продолжают работу экстренные службы. Движение на данном участке дороги затруднено.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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