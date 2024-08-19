российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 августа 2024, 12:14 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Литве перевернулся направлявшийся в Калининград автобус с пассажирами

В Литве съехал с дороги и перевернулся автобус, направлявшийся в Калининград. Об этом сообщает портал Delfi.

Авария произошла неподалеку от деревни Жигеняй в Шакяйском районе Литвы. Автобус принадлежит перевозчику Ecolines.

В момент ДТП в салоне находились 47 человек. Спасатели применили специнструмент, чтобы деблокировать пассажиров. 26 человек получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

На месте продолжают работу экстренные службы. Движение на данном участке дороги затруднено.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Умер Ален Делон / ФСБ возбудила дело против журналистов из Италии после репортажа из Суджи / У Германии закончились деньги для Украины / Швейцария расширила санкции против Белоруссии еще на 27 пунктов / Германия объявила о планах поставок на Украину новых вооружений / Восточный фланг: более 500 тысяч военных НАТО приведены в состояние повышенной боеготовности / Европа наращивает закупку газа в России / Литва развернет на границе с Белоруссией крупнейшую военную инфраструктуру в стране

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Европа, В мире, Россия, Транспорт, Европа,