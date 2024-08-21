В Ленинградской области обнаружили десятки тел в уличном рефрижераторе

Во Всеволжском районе Ленинградской области обнаружили около 40 трупов в уличном рефрижераторе. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Покойников нашли представители комиссии из регионального комитета по здравоохранению и бюро судмедэкспертизы во время проверки морга в Токсово. Трупы были сложены в вагончике на территории организации.
Большинство найденных тел принадлежат людям без определенного места жительства. Правоохранители разбираются в произошедшем.
Предположительно, незахороненные тела скопились из-за того, что администрация Токсово наняла частную организацию для совершения погребения, однако та не получала необходимых субсидий на работу. Дело в том, что официально такие средства могут направляться только в муниципальное предприятие.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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