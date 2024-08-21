В Санкт-Петербурге раскрыли сеть интим-салонов

В Санкт-Петербурге задержали организатора сети интим-салонов. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

Силовики провели масштабный рейд, в результате которого выявили бордели на 12-й Красноармейской улице, а также два притона на Ленинградской улице в Кудрово. Тогда же был задержан организатор интимного бизнеса.

«В результате серии обысков полицейские изъяли денежные средства, средства мобильной связи, документы, подтверждающие противоправную деятельность. Обнаруженные в притонах «работницы» привлечены к административной ответственности», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией».

В пресс-службе ведомства уточнили, что весной была задержана 50-летняя женщина, которая работала администратором притона в подвале дома на Васильевском острове. В дальнейшем оперативники установили, что ликвидированный салон – лишь одно из сети подобных заведений.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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