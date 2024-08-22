В Ленобласти иностранцам запретили работать таксистами

Власти Ленинградской области ввели запрет на работу иностранных граждан в такси. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«По инициативе прокурора региона губернатором Ленинградской области установлен запрет на осуществление иностранными гражданами деятельности в сфере легкового такси и арендованных автомобилей с водителем», – говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатору было направлено предложение об установлении запрета на работу иностранцев в соответствии с федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Норма наделяет глав регионов правом ежегодно устанавливать запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности.

«Инициатива надзорного ведомства поддержана в полном объеме, постановлением губернатора Ленинградской области от 19.08.2024 № 55-пг установлен соответствующий запрет на текущий год», – отметили в надзорном ведомстве.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube