Жительница Петербурга сожгла пять машин по указанию мошенников

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая подожгла несколько машин. Подозреваемая действовала по указанию мошенников. Об этом сообщат телеграм-канал «Mash на Мойке».

Преступницу задержали в Красногвардейском районе, где она подожгла припаркованный автомобиль. На допросе женщина созналась и в других поджогах.

Оказалось, что задержанная стала жертвой мошенников. Она оформила несколько кредитов на 1,7 млн рублей и отправила деньги неизвестным, а затем по их указаниям повредила не менее пяти транспортных средств. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Правоохранители возбудили два уголовных дела. В одном из них женщина является потерпевшей, а во втором подозреваемой в умышленном уничтожении чужого имущества.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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