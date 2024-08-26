Девочка-подросток отравилась неизвестным веществом в детском лагере в Ленобласти

В Ленинградской области девочку госпитализировали с отравлением неизвестным веществом в детском лагере. Об этом сообщает «78.ru».

В детском лагере «Восход» в деревне Мерево в Лужском районе девочка-подросток не явилась на обед. На ее поиски отправился медработник.

Школьницу обнаружили в неадекватном состоянии и немедленно вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики диагностировали отравление неустановленным веществом. Состояние подростка оценивается как тяжелое.

Правоохранительные органы установят обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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