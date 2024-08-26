В Петербурге грибник нашел скелет с проломленным черепом

Житель Санкт-Петербурга обнаружил скелетированные останки. Правоохранительные органы устанавливают причины гибели человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина собирал грибы в Левашовском заказнике в Курортном районе города, когда наткнулся на труп. Тело лежало примерно в полутора километрах от дороги и было наполовину погружено в воду. В нескольких метрах от скелета обнаружили проломленный череп. Предположительно, погибший был мотоциклистом.

Полицейские отправили останки в морг для установления причины смерти. Отмечается, что личность погибшего удалось установить, им оказался 39-летний житель Колпина.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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