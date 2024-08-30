В Санкт-Петербурге гидроцикл столкнулся с плавкраном

В Санкт-Петербурге произошло ЧП на воде. В результате пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Северо-Западному округу.

Столкновение гидроцикла с плавкраном произошло около моста через Корабельный фарватер на реке Малая Невка. Гидроциклист на полном ходу влетел в металлический трос. Мужчина на втором гидроцикле успел остановиться и не пострадал.

«Росгвардейцы осуществили вызов экстренных служб, эвакуировали пострадавшего к месту прибытия скорой медицинской помощи и отбуксировали гидроциклы к месту проведения разбирательства», – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube