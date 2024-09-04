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Среда, 4 сентября 2024, 12:30 мск

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В Калининградской области уничтожили авиабомбу весом 100 кг

Фото: МЧС РФ

Пиротехники МЧС РФ уничтожили авиабомбу в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Взрывоопасный предмет случайно обнаружил житель поселка Поваровка. Авиабомба находилась в лесу неподалеку от жилых домов.

«Специалисты Невского спасательного центра вывезли и уничтожили на полигоне фугасную авиабомбу весом 100 килограммов», – говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что с начала года в регионе обнаружено и вывезено для уничтожения 113 авиабомб.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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